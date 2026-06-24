Эта абитуриентка показала максимальный результат — 700 баллов

Как ранее сообщалось, объявлены результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей, проведённого 7 июня 2026 года.

Как передаёт Qafqazinfo, по результатам экзамена 7 абитуриентов набрали максимальные 400 баллов.

В I группе наивысший результат (400 баллов) показали 5 человек: выпускница лицея естественно-математического и гуманитарного профиля города Мингячевир Маджидли Бурлахатун Бахруз гызы, выпускница школы №238 Низаминского района Баку Гусейнли Лейла Самир гызы, выпускник Гянджинского физико-математического и информационного лицея Мехдиев Али Элдар оглу, выпускник средней школы № имени С. Казымова города Говлар Товузского района Ганбаров Исрафил Рамиль оглу и выпускница физико-математического лицея Ясамальского района Баку Зейналова Наргиля Илькин гызы.

Маджидли Бурлахатун Бахруз гызы стала также обладательницей максимального результата по сумме двух этапов в I группе — 700 баллов. На первом этапе она набрала 300 баллов.

Во IV группе наивысший результат (400 баллов) получили 2 абитуриента — выпускница гимназии естественных наук города Сумгайыт Алиева Айсу Рауль гызы и выпускница школы-лицея №220 Низаминского района Баку Гумбатова Аян Хагани гызы.

Алиева Айсу Рауль гызы также показала лучший суммарный результат во IV группе — 693,6 балла, набрав на первом этапе 293,6 балла.

Отмечается, что на первом этапе экзамена можно было набрать максимум 300 баллов, на втором — 400 баллов. Конкурс проводится по сумме результатов двух этапов.