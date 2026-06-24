Обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей, которые прошли 7 июня.

Как сообщает 1news.az, из 40 504 зарегистрированных абитуриентов 1 996 не явились на экзамен, а 16 человек были удалены за нарушение правил — их результаты аннулированы.

В I группе максимальный результат в 400 баллов набрали 5 участников, при этом наивысший суммарный показатель составил 700 баллов.

Во IV группе 400 баллов получили 2 абитуриента, а лучший общий результат достиг 693,6 балла.

Подать апелляцию на результаты экзамена можно будет с 29 июня по 1 июля через сайт Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).