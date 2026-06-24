Сахиба Гафарова провела обсуждения с Мохаммадом Багером Галибафом - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества, проходящей в Баку, встретилась с председателем Исламского консультативного совета Исламской Республики Иран Мохаммадом Багером Галибафом.

Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса отметила предыдущие встречи с председателем Исламского консультативного совета, а также подчеркнула важную роль Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества, сказав, что данная конференция создает хорошую возможность для обсуждения как многосторонних, так и двусторонних связей. Была выражена уверенность в том, что визит председателя Исламского консультативного совета Исламской Республики Иран также внесет вклад в развитие межпарламентских связей.

В ходе беседы было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Ираном. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что связи и впредь будут развиваться в соответствии с отношениями между двумя дружественными и соседними странами. Отмечалось, что в настоящее время между двумя странами реализуются различные проекты, рассматриваются новые перспективы сотрудничества. Все это даст импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

На встрече также обсуждались последние процессы, происходящие в регионе. Сахиба Гафарова выразила надежду на то, что проводимые переговоры послужат снижению напряженности в регионе, обеспечению долгосрочного мира и стабильности. В то же время было доведено до внимания, что во время известных событий, по указанию Президента Ильхама Алиева Азербайджан был первой страной, направившей Ирану гуманитарную помощь. Председатель Милли Меджлиса отметила, что Президент Ильхам Алиев посетил посольство Ирана и оставил запись в траурной книге, и именно Президент Азербайджана стал единственным главой государства, посетившим посольство Ирана в зарубежной стране.

На встрече отмечалась роль межпарламентских связей в отношениях между двумя странами, доведено до внимания, что стороны заинтересованы в их дальнейшем расширении.

В ходе беседы были упомянуты телефонные разговоры Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также другие контакты на различных уровнях. Мохаммад Багер Галибаф высоко оценил и поблагодарил за то, что Президент Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в нашей стране, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран Аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих гражданских лиц, а также подписать траурную книгу. Он выразил признательность за шаги, предпринятые азербайджанским государством и народом в период войны, и оказанную гуманитарную помощь, подчеркнув, что это очень ценно для иранского народа.

Председатель иранского парламента отметил, что его визит в Азербайджан и участие в мероприятии также являются выражением этой благодарности. Он поблагодарил Президента, государство и народ Азербайджана за оказанную поддержку и помощь. Гость подчеркнул, что за последний год в отношениях между Азербайджаном и Ираном наблюдается еще большее развитие, особо отметив регулярные контакты между президентами двух стран.

Мохаммад Багер Галибаф также подчеркнул успешную организацию 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества и пожелал председателю Милли Меджлиса успехов в ее председательской деятельности в Парламентском союзе ОИС на очередной период. Он отметил важность отношений между мусульманскими странами в регионе.

Председатель иранского парламента выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений между законодательными органами, заявив, что дальнейшее расширение связей окажет важное влияние на развитие межпарламентского сотрудничества.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.