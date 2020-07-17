Джейхун Байрамов представил Сергею Лаврову информацию о военной провокации Армении

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В пятницу, 17 июля, состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД, Джейхун Байрамов принял поздравления главы внешнеполитического ведомства РФ.

Стороны провели обмен мнениями по широкому спектру вопросов, связанных с двусторонними отношениями, подчеркнув, что усилия по развитию отношений стратегического партнерства будут продолжены.

Джейхун Байрамов проинформировал российского коллегу о последней военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, и напряженной ситуации в регионе, отметив, что основной причиной этой напряженности является агрессивная политика Армении, которая продолжается уже около 30 лет.

Сергей Лавров призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня и принять меры для снижения напряженности в регионе.

Эльшан Рустамов