«Джокер» стал лидером по количеству номинаций на премию «Оскар-2020» – ФОТО – ВИДЕО

Академией кинематографических искусств и наук представлены номинанты кинопремии «Оскар 2020» в 24 номинациях.

Церемония награждения самой весомой в мире кинопремии состоится 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Голливуде и будет транслироваться телерадиокомпанией ABC, мероприятие вновь пройдет без ведущего, о чем подробнее читайте здесь.

Между главными фаворитами «Оскара-2020» номинации распределись следующим образом: «Джокер» - 11 (лидер по количеству номинаций), «1917» - 10, «Однажды в… Голливуде» - 10, «Ирландец» - 9, «Паразиты» - 6, «Кролик Джоджо» - 6, «Брачная история» - 6.

Полный список номинантов кинопремии «Оскар -2020» представлен ниже:

Лучший фильм

«Ford против Ferrari»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Лучший актер

Антонио Бандерас - «Боль и слава»

Леонардо ДиКаприо - «Однажды в… Голливуде»

Адам Драйвер - «Брачная история»

Хоакин Феникс - «Джокер»

Джонатан Прайс - «Два Папы»

Кадр из фильма «Джокер»

Лучшая актриса

Синтия Эриво - «Гарриет»

Скарлетт Йоханссон - «Брачная история»

Сирша Ронан - «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон - «Скандал»

Рене Зеллвеггер - «Джуди»

Кадр из фильма «Джуди»

Лучший режиссер

«Ирландец» - Мартин Скорсезе

«Джокер» - Тодд Филлипс

«1917» - Сэм Мендес

«Однажды в… Голливуде» - Квентин Тарантино

«Паразиты» - Пон Джун-хо

Хоакин Феникс и Тодд Филлипс на съемках фильма «Джокер»

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс - «Дело Ричарда Джуэлла»

Лора Дерн - «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон - «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью - «Маленькие женщины»

Марго Робби - «Скандал»

Кадр из фильма «Кролик Джоджо»

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс — «Два Папы»

Аль Пачино — «Ирландец»

Джо Пеши — «Ирландец»

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Кадр из фильма «Два Папы»

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец» - Стивен Зеллиан и Чарльз Брандт

«Кролик Джоджо» - Тайка Вайтити

«Джокер» - Тодд Филлипс и Скотт Сильвер

«Маленькие женщины» - Грета Гервиг

«Два Папы» - Энтони МакКартен

Лучший оригинальный сценарий

«Достать ножи» - Райан Джонсон

«Брачная история» - Ноа Баумбак

«1917» - Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс

«Однажды в… Голливуде» - Квентин Тарантино

«Паразиты» - Пон Джун-хо

Лучший международный фильм

«Тело Христово»

«Страна меда»

«Отверженные»

«Боль и слава»

«Паразиты»

Кадр из фильма «Паразиты»

Лучший анимационный фильм

«Как приручить дракона 3»

«Я потерял свое тело»

«Клаус»

«Потерянное звено»

«История игрушек 4»

Кадр из анимационного фильма «Клаус»

Лучший документальный фильм

«Американская фабрика»

«Пещера»

«На краю демократии»

«Для Самы»

«Страна меда»

Лучший оператор

«Ирландец»

«Джокер»

«Маяк»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

Кадр со съемок фильма «Однажды в… Голливуде»

Лучший композитор

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший монтаж

«Ford против Ferrari»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Паразиты»

Лучший дизайн костюмов

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Однажды в… Голливуде»

Кадр из фильма «Маленькие женщины»

Лучшее сведение звука (sound mixing)

«К звездам»

«Ford против Ferrari»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

Лучший монтаж звука (sound editing)

«Ford против Ferrari»

«Джокер»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Дочь»

«Волосатая любовь»

«Незабываемо»

«Котбуль»

«Сестра»

Кадр из анимационного фильма «Котбуль»

Лучший короткометражный фильм

«Братство»

«Футбольный клуб Нефты»

«Окно напротив»

«Сария»

«Сестра»

Лучший короткометражный документальный фильм

«В отсутствие»

«Жизнь захватывает меня»

«Иди, беги, ча-ча»

«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

«Супермен из Сент-Луиса»

Лучший художник-постановщик

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«1917»

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

Кадр из фильма «1917»

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

«1917»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Лучший грим и прически

«Скандал»

«Джокер»

«Джуди»

«Малефисента. Владычица тьмы»

«1917»

Кадр из фильма «Малефисента. Владычица тьмы»

Лучшая песня

«I Can’t Let You Throw Yourself Away» - «История игрушек 4»

«(I’m Gonna) Love Me Again» - «Рокетмен»

«Stand Up» - «Гарриет»

«Into The Unknown» - «Холодное сердце 2»

«I’m Standing With You» - «Прорыв»

В.Ф, Г.Р.