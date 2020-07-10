Эльбай Гасымзаде о рекламе на архитектурных зданиях Баку: «Мы готовы рассмотреть все обращения» - ФОТО 

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Накануне, 9 июля, Государственное рекламное агентство АР отреагировало на статью «Изуродовано архитектурное здание в центре Баку», которую мы на днях опубликовали на нашем сайте.

Как сообщил тогда 1news.az руководитель пресс-службы агентства Гусейн Азизов, в ответ на заявления архитекторов о порче эстетическо-архитектурного облика здания №188 по улице Сулеймана Рагимова в Насиминском районе Баку (выше станции метро «28 Мая», на перекрестке с проспектом Азадлыг) агентство хочет подчеркнуть, что на указанном историческом здании была незаконно установлена дополнительная реклама, а уже существующие рекламные объявления без разрешения изменены.

Госагентство также призвало Союз архитекторов Азербайджана выступить с законодательной инициативой – законопроектом, в котором были бы прописаны размеры и прочие параметры рекламы, устанавливаемой на архитектурных зданиях, ее эстетический облик, влияние на архитектурный памятник, на изменение фасада здания и т.д.

Комментируя это предложение, председатель Правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Азербайджана, кавалер многих орденов и медалей, бывший главный архитектор Баку Эльбай Гасымзаде заявил 1news.az, что в целом поддерживает эту инициативу Государственного рекламного агентства.

«Но я считаю, что нет необходимости что-либо менять в законодательстве, и вот почему. В агентстве уже есть служба, которая рассматривает эскизы рекламных плакатов, эстетическую сторону рекламы и т.д. «Но я считаю, что нет необходимости что-либо менять в законодательстве, и вот почему. В агентстве уже есть служба, которая рассматривает эскизы рекламных плакатов, эстетическую сторону рекламы и т.д.

А мы, как Союз архитекторов Азербайджана, предлагаем Государственному рекламному агентству свою помощь. Если у них возникают какие-либо проблемы, сомнения по поводу соответствия предложенной рекламодателем рекламы тому или иному историческому зданию в Баку и за его пределами, мы готовы на общественных началах, как эксперты, рассмотреть, оценить рекламные эскизы и высказать свое мнение.

У нас уже есть такой опыт – мы активно сотрудничаем с Управлением государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», они к нам часто обращаются по поводу предстоящих проектов. Группа наших архитекторов-экспертов рассматривает их и высказывает свое мнение.

То же самое я предлагаю сделать и по рекламе. Если реклама предлагается к установке на каком-либо значимом архитектурном, историческом здании (таком, как рядом с Сабунчинским вокзалом), то Государственному комитету по рекламе достаточно просто обратиться в союз, и мы рассмотрим эту рекламу и то, насколько она влияет на облик здания. Если мы увидим, что это очень плохо, то так и скажем, если увидим, что приемлемо – тоже. Вообще в подобных моментах, касающихся принятия какими-либо госструктурами решений по вопросам, имеющим эстетическое наполнение, всегда надо привлекать общественность. В данном случае общественность это мы – Союз архитекторов Азербайджана», - подчеркнул заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде.

Тимур Рзаев