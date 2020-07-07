Эта улица в центре Баку стала односторонней – ФОТО

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Участок улицы Мехти Мехтизаде в Хатаинском районе Баку (начиная от здания Верховного суда Азербайджана) стал односторонним.

Как сообщает 1news.az, ранее с улицы Ю.Сафарова можно было повернуть направо, на улицу М.Мехтизаде, то есть улица на этом участке была двусторонней.

Несколько дней назад на повороте установили знак «Въезд запрещен», и сотрудники Дорожной полиции начали штрафовать водителей, несмотря на то, что знак был виден только после того, как водители уже въехали в поворот.

Сегодня сотрудники Бакинского транспортного агентства установили еще один новый знак «Движение только прямо», чтобы водители заранее знали, что поворачивать направо с улицы Юсифа Сафарова на улицу Мехти Мехтизаде нельзя.

Отметим, что данное решение принято в рамках подготовки реализации нового проекта Бакинского транспортного агентства по кардинальному изменению движения на улице Юсифа Сафарова.

Как ранее сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, на улице Юсифа Сафарова появятся два новых перекрестка с проходящими перпендикулярно улицами Низами Гянджеви и 28 Мая. Здесь установят светофоры для регулирования движения.

Таким образом, улица Низами будет соединена с улицей Сабита Оруджева, а улица Мехти Мехтизаде - с улицей 28 Мая. Все это предотвратит возникновение пробок на данной территории.

Кроме того, появятся фактически две альтернативные дороги: одна - из центра города по направлению к «Белому городу» (Низами - Сабита Оруджева), а другая - от «Белого города» и района проспекта Нобеля и станции метро «Хатаи» по направлению к центру Баку. Это позволит значительно разгрузить дороги в этой части столицы.

Тимур Рзаев

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