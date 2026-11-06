Арестован супруг ханенде Гюллю Мурадовой

Супруг известной ханенде Гюллю Мурадовой Расим Юсифов арестован.

Р.Юсифов был задержан в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на территории города Сумгайыт, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

При личном досмотре у Р. Юсифова были обнаружены наркотические вещества - в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 206 Кодекса об административных проступках.

Соответствующим решением суда Расим Юсифов был подвергнут административному аресту сроком на 25 суток, а также поставлен на учет в соответствующем наркологическом диспансере и направлен на принудительное лечение.