Этот человек задержан за убийство Нармин Гулиевой – ФОТО

Сайт Qafqazinfo.az распространил фотографию подозреваемого в убийстве 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана Нармин Шариф гызы Гулиевой, чей сожженный труп был найден в селе.

Как сообщает 1news.az, 47-летний Илькин Ибрагим оглу Сулейманов - житель села Дондар Гушчу, безработный. Холост.

По данным СМИ, владеет тремя языками – азербайджанским, русским и английским. Его дом находится в 500 метрах от дома девочки. По предварительной версии, он похитил ее, обманом заманив в свой дом, а затем убил Нармин и подбросил ее тело к дому родителей.

Следственная группа обнаружила похожие на кровь следы в доме задержанного, во дворе дома, на покрывале и занавесях в доме, обнаружила и изъяла другие вещественные доказательства.

Илькин Сулейманов был обеспечен адвокатом, на допросе он полностью признался в убийстве ребенка.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, что дело об убийстве жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой находится под особым контролем Президента Ильхама Алиева.

Как сообщил ранее 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, было установлено, что пропавшая 21 ноября 2019 года девочка была убита умышленно.

По факту Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 120.2.9 («Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Опытные сотрудники Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Центра судмедэкспертизы Министерства юстиции и Объединения судмедэкспертизы и патологоанатомии Минздрава Азербайджана были командированы в Товузский район.

Тимур Рзаев

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