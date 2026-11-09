ЕС подал в суд на IBM, Atos и Leonardo

Европейское агентство операционного управления крупномасштабными ИТ-системами (eu-LISA) подало иск против американской компании IBM, французской ИТ-группы Atos и итальянского оборонного подрядчика Leonardo из-за неоднократных задержек при разработке новой электронной системы пограничного контроля (EES).

Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"В связи с многочисленными задержками в реализации системы EES подрядным консорциумом агентство задействовало доступные договорные и правовые механизмы для защиты своих финансовых интересов", - говорится в документах, с которыми ознакомилась газета.

По данным FT, запуск "умной системы" пограничных проверок планировался на 2022 год, однако ее полноценное внедрение состоялось только в этом году. Внедрение системы сопровождалось многочисленными сбоями программного обеспечения. В частности, сканеры отпечатков пальцев переставали работать при попадании на них капель пота, что приводило к образованию многочасовых очередей в аэропортах по всей Европе.

В процессе разработки между eu-LISA и подрядным консорциумом возникли разногласия: компании оспаривали наложенные агентством штрафы, а также установленные им сроки. В декабре 2025 года eu-LISA подало иск против IBM, Atos и Leonardo в Эстонии, где располагается штаб-квартира агентства.

Как ранее сообщала Еврокомиссия, система пограничного контроля EES на внешних границах должна постепенно заменить нынешний процесс проштамповки паспортов.

Источник: ТАСС