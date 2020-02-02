Эвакуированные из Китая в Турцию граждане Азербайджана госпитализированы - ФОТО - ВИДЕО

Граждане Азербайджана, эвакуированные из китайского города Ухань, где бушует эпидемия короновируса, и привезенные в Турцию, уже госпитализированы.

Для граждан Азербайджана, которые будут содержаться под карантином, выделены отдельные комнаты,- сообщает Report.az

Они будут использовать одноразовые инструменты и оборудование во время своего пребывания здесь.

Отмечается, что у лиц, находящихся под карантином, каждые три дня будут брать необходимые анализы.

На аэродроме «Этимесгут» 1 февраля в Анкаре приземлился военно-транспортный самолет с группой граждан Турции, Азербайджана, Грузии и Албании, эвакуированных из китайской провинции Ухань.

В самолет были загружены защитные костюмы, маски, дезинфицирующие вещества и другие медицинские принадлежности.

Наряду с 32 гражданами Турции, самолет доставил из Ухани шестерых граждан Азербайджана, трех граждан Грузии и одного гражданина Албании. Все они получили доступ на борт самолета после медицинского обследования, и сразу по прибытию в Турцию будут помещены под карантин в одной из больниц Анкары.

А.А.