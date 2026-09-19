В Агдере строятся новые ГЭС и цифровая энергетическая инфраструктура - ФОТО

ОАО "Азерэнержи" в соответствии с поручением главы государства реализует крупномасштабные энергетические проекты в Агдеринском районе.

Как сообщили в "Азерэнержи", на участке реки Тертерчай, проходящем через Агдеринский район, строятся гидроэлектростанции "Чардаглы-1" мощностью 8,2 мегаватта и "Чардаглы-2" мощностью 6,8 мегаватта.

Наряду с этим проводится реконструкция расположенной в Агдере гидроэлектростанции "Гасанриз" мощностью 10,4 мегаватта в соответствии с современными стандартами. Одновременно подстанция "Гасанриз" напряжением 110/35/10 киловольт демонтируется и полностью перестраивается на основе новейших цифровых технологий.

Помимо этого, в Агдере построена новая ГЭС "Гозлукёрпю" мощностью 14,7 мегаватта, открытие которой состоялось в январе этого года при участии президента Ильхама Алиева.

Источник: Report