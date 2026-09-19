В Баку изменена схема движения пяти автобусных маршрутов
В связи с ремонтными работами, проводимыми вокруг парка Кёроглу, изменена схема движения пяти автобусных маршрутов.
Как сообщает 1news.az, по этой причине временно изменено направление движения маршрутных автобусов №3, 17, 20, 33 и 88.
Согласно новой схеме, автобусы указанных маршрутов, повернув налево с улицы Энвера Гасымзаде, следуют по улице Мирали Гашгая, после чего продолжают движение по прежней схеме.
Кроме того, на маршруте №20 на улице Самеда Джафарова, перед мечетью Фатимеи-Захры, ведутся ремонтные работы.
Поэтому автобусы, курсирующие по данному маршруту, движутся по улице Сурхая Наджафова.
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