В Баку изменена схема движения пяти автобусных маршрутов

В связи с ремонтными работами, проводимыми вокруг парка Кёроглу, изменена схема движения пяти автобусных маршрутов.

Как сообщает 1news.az, по этой причине временно изменено направление движения маршрутных автобусов №3, 17, 20, 33 и 88.

Согласно новой схеме, автобусы указанных маршрутов, повернув налево с улицы Энвера Гасымзаде, следуют по улице Мирали Гашгая, после чего продолжают движение по прежней схеме.

Кроме того, на маршруте №20 на улице Самеда Джафарова, перед мечетью Фатимеи-Захры, ведутся ремонтные работы.

Поэтому автобусы, курсирующие по данному маршруту, движутся по улице Сурхая Наджафова.