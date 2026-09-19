Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 29° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 25-29° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливневые осадки, гроза, град. Ночью и утром в горах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22°, днем 28-32°, в горах ночью 10-15°, днем 17-20° тепла.