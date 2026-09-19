Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности нашей страны мирным путем – это наша национальная мечта

Восстановление территориальной целостности нашей страны мирным путем является национальной мечтой грузинского народа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии по передаче квартир вынужденным переселенцам.

Глава грузинского правительства считает, что благодаря терпению, последовательной и правильной прагматичной политике достижение этой цели в конечном итоге станет возможным.

«Мы ни на мгновение не забываем о нашей главной задаче — восстановлении территориальной целостности нашей страны. В конечном итоге наша главная цель заключается в том, чтобы вы получили достойное жильё в своём родном краю, и это останется главной заботой нашего правительства. Восстановление территориальной целостности нашей страны мирным путём — наша национальная мечта. Благодаря терпению, последовательной и правильной прагматичной политике мы в конечном итоге обязательно достигнем этой цели», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Источник: Грузия-Онлайн