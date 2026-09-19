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Крах армянского сепаратизма — триумф суверенитета Азербайджана: исторический урок 19 сентября

Ялчин Алиев15:00 - Сегодня
Крах армянского сепаратизма — триумф суверенитета Азербайджана: исторический урок 19 сентября

Сегодняшняя дата — 19 сентября — занимает особое, судьбоносное место в новейшей истории Азербайджана, да и всего Южного Кавказа.

Именно в этот день три года назад азербайджанские Вооруженные силы начали локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе с целью ликвидации остатков сепаратистского образования и установления законной власти.

В результате молниеносной, с хирургической точностью проведенной операции за считанные часы капитулировал действовавший на этих землях на протяжении 30 лет преступный режим, а его военная инфраструктура была уничтожена. Это локальное по месту и времени, но сверхзначимое по своим историческим последствиям военно-политическое событие предопределило последующий акт окончательной самоликвидации хунты. Логическим завершением этого акта стало подписание ее новоизбранным на тот момент главарем Самвелом Шахраманяном 28 сентября 2023 года указа о прекращении существования так называемой «Нагорно-Карабахской республики». Данный исторический комплекс событий поставил точку в истории военной оккупации и вернул Азербайджану абсолютную полноту государственного суверенитета над всей его международно признанной территорией.

 

Причины и неизбежность 19 сентября: исчерпанный лимит дипломатии и минный террор

Чтобы осознать безальтернативность решений, приведших к проведению антитеррористической операции 19–20 сентября 2023 года, необходимо проанализировать военно-политическую обстановку, сложившуюся в регионе после исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне 2020 года.

Подписание Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года налагало на армянскую сторону четкие и фиксированные обязательства, главным из которых был полный и незамедлительный вывод подразделений вооруженных сил Армении и роспуск незаконных вооруженных формирований. Однако на протяжении трех послевоенных лет Ереван и подконтрольная ему хунта в Ханкенди саботировали выполнение этих ключевых пунктов.

Вместо сложения оружия и интеграции незаконные формирования продолжали укреплять эшелонированные линии обороны, скрытно завозить вооружение и боеприпасы по грунтовым дорогам, проводить инженерно-саперные работы и предпринимать диверсионные вылазки.

Решающей каплей, переполнившей чашу терпения Баку, стал интенсивный минный террор. 19 сентября 2023 года в результате подрыва на минах, установленных армянскими диверсионно-разведывательными группами на новопостроенной автомобильной дороге Ахмедбейли — Физули — Шуша, погибли азербайджанские гражданские строители и сотрудники МВД. Столь дерзкие террористические акты на освобожденных землях продемонстрировали, что сохранение орудующих под рупором сепаратизма незаконных бандформирований представляет непосредственную и прямую угрозу национальной безопасности Азербайджана, жизни его граждан и реализации программы Великого возвращения. В этих условиях Баку реализовал свое суверенное право на самооборону и обеспечение законности, проведя антитеррористическую операцию.

 

Триумф азербайджанской армии: 23 часа 43 минуты высокой точности и капитуляция

Запущенные 19 сентября антитеррористические мероприятия вошли в мировые военные учебники как пример безупречной стратегической подготовки, технологического превосходства и наивысшего гуманитарного стандарта. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев отдал жесткий и однозначный приказ: удары должны наноситься исключительно по легитимным военным целям, огневым позициям, складам боеприпасов, штабам и средствам ПВО незаконных формирований с использованием высокоточного оружия. Гражданская инфраструктура и мирное население не должны были пострадать, и азербайджанская армия блестяще справилась с этой задачей.

Военная машина сепаратистов, выстраивавшаяся тридцать лет, была нейтрализована и парализована ровно за 23 часа и 43 минуты. Высокоточные удары разрушили систему управления, уничтожили артиллерийские батареи и средства радиоэлектронной борьбы, не оставив противнику ни малейшего шанса на организацию затяжного сопротивления или эскалацию. Осознав неотвратимость своего полного физического уничтожения, руководство хунты уже 20 сентября было вынуждено выбросить белый флаг и принять все без исключения условия, выдвинутые Азербайджаном: полное прекращение боевых действий, сдача оружия и тяжелой техники, вывод остатков армянских военнослужащих и саморасформирование незаконных структур.

 

28 сентября как юридический финал: развенчание ширмы оккупации

Прямым и неизбежным политико-правовым следствием военной победы 19–20 сентября стал известный указ о роспуске (капитуляции) Шахраманяна от 28 сентября. Согласно этому документу, так называемая «Нагорно-Карабахская республика» прекращала свое существование, а абсолютно все ее структуры и квазиинституты подлежали окончательному расформированию. Этот указ имел фундаментальное значение, так как зафиксировал окончательный юридический крах и добровольную самоликвидацию проекта, который три десятилетия использовался для маскировки внешней агрессии.

Созданный в начале девяностых годов марионеточный режим никогда не обладал признаками самостоятельного государственного образования. Он являлся не более чем искусственной ширмой, спекулятивно сконструированной Ереваном для прикрытия факта прямой оккупации азербайджанских территорий и предотвращения введения международных санкций против Армении как государства-агрессора. На протяжении тридцати лет незаконная структура полностью содержалась из армянского госбюджета, управлялась из Еревана и снабжалась армянскими призывниками, что было официально подтверждено вердиктами Европейского суда по правам человека о наличии «эффективного контроля» Армении над оккупированными землями. Подписание документа от 28 сентября лишило идеологию армянского реваншизма последних правовых иллюзий и подтвердило, что любой сепаратистский эксперимент на суверенной территории Азербайджана обречен на неизбежный и позорный финал.

Законное возмездие: задержание, осуждение и отбывание наказания для лидеров преступного режима

Закономерным и принципиальным актом торжества верховенства права стало привлечение к уголовной ответственности и последующее осуждение верхушки бывшей сепаратистской хунты. Многие его представители, участвовавшие в геноциде азербайджанского народа, совершившие многочисленные военные преступления и преступления против человечности, удерживавшие на протяжении почти 30 лет под оккупацией значительные территории Азербайджана, не смогли избежать правосудия.

В результате блестящих операций спецслужб и правоохранительных органов Азербайджана ключевые фигуры незаконного режима - бывшие «президенты» марионеточного образования Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший «министр иностранных дел» Давид Бабаян, «спикер парламента» Давид Ишханян, бывший командующий незаконными формированиями Левон Мнацаканян, его заместитель Давид Манукян, а также финансировавший сепаратистское подполье миллиардер Рубен Варданян - были задержаны, доставлены в Баку и предстали перед азербайджанским судом. 

По результатам судебных процессов фигуранты были признаны виновными по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, включая военные преступления, преступления против человечности, финансирование терроризма и посягательство на территориальную целостность государства, и приговорены к длительным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. В настоящее время осужденные лидеры хунты отбывают назначенное судом наказание в исправительных учреждениях Азербайджана.

Вместе с тем историческая справедливость пока зафиксирована не полностью: главные идеологи и архитекторы оккупационной политики, кровавых преступлений в Ходжалы и этнических чисток - Роберт Кочарян и Серж Саргсян - пока еще не предстали перед азербайджанским судом. Однако нейтрализация марионеточной хунты и осуждение ее главарей доказывают, что срок давности за тяжелейшие преступления против азербайджанского народа отсутствует, и час правосудия для главных военных преступников - лишь вопрос времени.

 

Восстановление исторической справедливости и эпоха созидания

События сентября 2023 года окончательно замкнули историческую цепь восстановления территориальной целостности страны. Исторический подъем государственного флага Азербайджана президентом Ильхамом Алиевым в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенде осенью 2023 года ознаменовал окончание многолетней главы оккупации и начало эры абсолютного суверенитета.

Сегодня Карабах и Восточный Зангезур стремительно меняют свой облик, превращаясь из бывшей зоны правового вакуума и разрухи в динамично развивающийся макрорегион. В рамках программы Великого возвращения строятся инновационные «умные» села и города, прокладываются современные транспортные магистрали, возводятся международные аэропорты и электростанции. Бывшие вынужденные переселенцы массово возвращаются в родные дома в Лачыне, Физули, Забухе, Шуше, Ходжалы и Ханкенди, обретая уверенность в завтрашнем дне.

Годовщина начала антитеррористической операции 19 сентября - это дата, напоминающая миру о том, что Азербайджан способен самостоятельно, опираясь на собственную силу, международное право и твердую волю своего лидера, решать самые сложные геополитические задачи. Победа 19 -20 сентября и последующий самороспуск (капитуляция) сепаратистского режима 28 сентября навечно вписаны в историю азербайджанской государственности как символ полного торжества справедливости, закона и мира.

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