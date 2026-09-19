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В Ханкенди идет подготовка ко Дню города - ФОТО - ВИДЕО

First News Media13:00 - Сегодня
В Ханкенди идет подготовка ко Дню города - ФОТО - ВИДЕО

В связи с Днем городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере продолжаются подготовительные работы к мероприятию, которое пройдет 20 сентября в Ханкенди.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Отмечается, что 20 сентября в Ханкенди в связи с Днем города планируется проведение концертной программы. В настоящее время в целях организации мероприятия на высоком уровне в городе проводятся соответствующие подготовительные и организационные работы.

Отметим, что распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым 18 сентября 2024 года, установлено ежегодное празднование 20 сентября как Дня городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере. 20 сентября также отмечается в Азербайджане как День государственного суверенитета. Соответствующее распоряжение было подписано президентом Ильхамом Алиевым 19 сентября 2024 года.

Источник: Report

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