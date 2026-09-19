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Президент Азербайджана наградил работников нефтяной промышленности

First News Media14:25 - Сегодня
Президент Азербайджана наградил работников нефтяной промышленности

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников нефтяной промышленности Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

За заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана награждены:

орденом «Эмек» 3-й степени

Багирова Ульвия Адиль гызы

Баятлы Тамам Фарман гызы

Джафаров Теймур Вагиф оглу

Ахмедов Закир Худуш оглу

Гулиев Джахид Аллахверди оглу

Гулиев Мубариз Машаллах оглу

Гулиев Рафаэль Гасанхан оглу

Рустамов Наги Бахтияр оглу

Рустамов Рауф Исмет оглу

Велиев Расим Вели оглу

медалью «Терегги»

Аббасов Завур Агахан оглу

Абдуллаев Мурад Чингиз оглу

Асланов Раиг Фахрад оглу

Джафаров Хаял Вилаят оглу

Эйвазов Теймур Алисултан оглу

Хахиев Гюльахмед Джамал оглу

Гашимов Закир Аликрам оглу

Махмудлу Рауф Малик оглу

Магеррамли Турхан Метлеб оглу

Мамед-Гасанов Эльшад Аслан оглу

Марданов Нуру Одлар оглу

Мирзоев Кянан Эльдар оглу

Мгебришвили Заза

Мустафаев Эльтон Керем оглу

Мустафаев Нурлан Закир оглу

Нуриев Нахид Машалла оглу

Сулхан Эбру Тевфик

Юсифов Видади Ибрагим оглу.
 

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