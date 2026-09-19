В Иране казнили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу Израиля

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении Хосейна Падерана, обвиненного в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой "Моссад".

Как передает 1news.az со ссылкой на иранские медиа, приговор был исполнен после отклонения апелляции и его утверждения Верховным судом Ирана.

По данным судебной власти Ирана, Падеран был задержан по обвинению в передаче "Моссаду" конфиденциальной и засекреченной военной информации. Утверждается, что он собирал сведения о военных объектах, сотрудниках и некоторые их персональные данные и передавал их своему куратору.

Согласно материалам дела, Падеран также получал денежные средства в евро за переданную информацию. В его доме, как заявила судебная власть, были обнаружены записная книжка с материалами по ракетной тематике с грифом "совершенно секретно", зашифрованные носители информации, средства связи и фото- и видеооборудование.