Полиция Стамбула обнаружила подпольную нарколабораторию в одном из жилых домов

Полиция изъяла 297 кг синтетических наркотиков в ходе операции в районе Шишли Стамбула.

Как передает 1news.az со ссылкой на TRT Haber, операция была проведена сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками полиции Стамбула при координации Бюро по расследованию преступлений, связанных с контрабандой и наркотиками, Стамбульской генеральной прокуратуры.

В ходе обыска в одном из жилых помещений были обнаружены 297 кг синтетических наркотиков, 520 кг химических добавок, смесительная машина, оборудование для производства наркотиков и двое высокоточных весов.

По подозрению в производстве и незаконном обороте наркотических или психотропных веществ задержаны два человека. В отношении них начато расследование.