С завтрашнего дня в госструктурах меняется режим работы

В государственных органах, юридических лицах, находящихся в государственной собственности или с контрольным пакетом долей (акций), принадлежащим государству, и публичных юридических лицах, созданных от имени государства, расположенных в городе Баку и на прилегающих территориях, начиная с 15 сентября в течение 2 месяцев в экспериментальных целях будет применяться гибкий график работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в указанных структурах рабочее время будет организовано в 3 различных режимах (08:00-17:00, 09:00-18:00 и 09:30-18:30) и при условии участия не менее 30 процентов работников по каждому режиму.

В течение этого периода соответствующими государственными органами будет проведена оценка плотности транспортного потока и на основе анализа результатов эксперимента будут подготовлены итоговые предложения относительно режима работы.

Отметим, что организация режима работы на основе гибкого графика осуществляется в соответствии с поручением, предусмотренным в «Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы», утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики.