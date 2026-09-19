 Госпредприятия Азербайджана выплатят 855 млн манатов дивидендов в 2027г | 1news.az | Новости
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Экономика

Госпредприятия Азербайджана выплатят 855 млн манатов дивидендов в 2027г

First News Media11:40 - Сегодня
Госпредприятия Азербайджана выплатят 855 млн манатов дивидендов в 2027г

Предприятия с государственным участием выплатят в бюджет Азербайджана 855 млн манатов дивидендов в 2027 году - на 42,5% больше, чем предусмотрено на текущий год.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, данные приводятся в государственном бюджете Азербайджана на 2027 год.

Утвержденный прогноз дивидендных выплат на 2026 год составляет 600 млн манатов.

Из этой суммы 450 млн манатов должен выплатить бюджет Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), а 150 млн манатов - Международный банк Азербайджана.

Отметим, что в 2027 году доходы госбюджета прогнозируются на уровне 39 млрд 234 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн.

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