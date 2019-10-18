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Фахраддин Манафов о Вагифе Ибрагимоглу: «Ты был вечным еще при жизни»

Сегодня в 11:04 ~ 2 минуты на чтение 326
Фахраддин Манафов о Вагифе Ибрагимоглу: «Ты был вечным еще при жизни»

18 октября – день рождения покойного советского азербайджанского актера, режиссера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Вагифа Ибрагимоглу.

В 1973-1976 годах он был актером Азербайджанского государственного театра юного зрителя. В 1976-1979 годах являлся художественным руководителем Экспериментального театра-студии при Театральном обществе Азербайджана, 1979-1982 годах - Учебного театра, а 1982-1989 годах - главным режиссером Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии.

Он ставил спектакли в Азербайджанском государственном национальном академическом драматическом театре, в театрах турецких городов Анкара, Бурса, театре «Угала» в Эстонии. С 1989 года был художественным руководителем и главным режиссером театра YUĞ. Вагиф Ибрагимоглу скончался 12 мая 2011 года.

В связи с годовщиной дня рождения Вагифа Ибрагимоглу народный артист Фахраддин Манафов поделился с 1news.az своими теплыми воспоминаниями о нем:

«Еду в сторону Мардакян... Подъехал к святому месту Pir... Свернул на старое кладбище… - и вот Ты... На черном камне надпись – «Vaqif Ibrahimoğlu» и только... Ни дат рождения и смерти, ни портрета, ни знаков принадлежности к профессии...  Цветы, только живые цветы на граните.

Ты был вечным еще при жизни. Отдавал все и всем: «Приходите, смотрите, учитесь, подражайте, повторяйте, только берите». 

Ты брал из космоса и отправлял в космос, не заботясь о земном, суетном... 

Не писал мемуаров, не ждал наград и регалий, не заботился о здоровье... Папиросы «Аврора» и чай. Сменилась система - вместо Авроры – «Прима», и всегда открытые двери твоего театра... 

Таков Он был, мой учитель! 

P.S. Я был с тобой, когда Ты творил мечту, продираясь сквозь препоны той системы... Это было почти невозможно, но Ты ее сотворил - Свою мечту.

Сегодня Тебе было бы легко как никогда...

Сегодня не буду говорить, что Тебя нет с нами... В открытые Твои двери мы вошли, все взяли, унесли, повторили, выучились.  

Ты вечен, мой учитель. Ты всегда с нами. Ты не измеряешься количеством лет, но по нашим земным суетным меркам Тебе сегодня Семьдесят. 

Allah sənə rəhmət eləsin ustadım. Фахраддин Манафов».

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