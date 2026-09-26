Цена азербайджанской нефти Azeri Light снизилась до 123,46 доллара за баррель

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,48 доллара США, или на 1,96 процента, и составила 123,46 доллара США.

Как сообщает Report со ссылкой на источник на нефтяном рынке, по итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 123,02 доллара США.

Цена барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 2,45 доллара США, или на 2,05 процента, до 116,81 доллара США.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Минимальная цена нефти Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - 15,81 доллара США, максимальная - в июле 2008 года, 149,66 доллара США. Нефть этой марки добывается в Азербайджане в рамках контракта по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли». Доля Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в контракте составляет 35,3 процента.