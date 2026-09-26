 В Шуше состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь» - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Шуше состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь» - ФОТО

First News Media11:23 - Сегодня
В Шуше состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь» - ФОТО

24 сентября 2026 года в Шуше по инициативе и при организации Фонда возрождения Карабаха, а также при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Управления Государственного заповедника города Шуша состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь — Шуша».

На концерте, прошедшем в рамках XVIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, присутствовали официальные лица, доноры и партнеры Фонда, деятели культуры и искусства, представители СМИ и жители Шуши.

В начале мероприятия, организованного в рамках шестой годовщины Дня памяти, память шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Родины, почтили минутой молчания.

Выступая с приветственным словом, исполнительный директор Управления Государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, прежде всего, поблагодарил Фонд возрождения Карабаха, а также партнеров, оказавших поддержку в организации благотворительного концерта «Карабахская ночь — Шуша». Он высоко оценил проведение такого музыкального мероприятия в Шуше и подчеркнул его значение для обогащения культурной жизни города и сохранения музыкальных традиций Шуши.

Турал Новрузов отметил особое место Шуши в истории культуры и музыки Азербайджана. По его словам, проведение подобных мероприятий в городе вносит важный вклад в сохранение его культурного наследия и передачу этого наследия будущим поколениям. Он также подчеркнул, что очередной концерт в рамках проекта «Карабахская ночь» стал одной из инициатив, способствующих развитию культурной жизни Шуши.

Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в своем выступлении рассказал о целях и значении благотворительного концерта «Карабахская ночь». По его словам, наряду с восстановительными и созидательными работами, проводимыми на освобожденных территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, особое значение имеют возрождение культурной жизни, сохранение историко-культурного наследия и богатых музыкальных традиций Карабаха.

Рахман Гаджиев отметил, что проведение благотворительного концерта «Карабахская ночь» в Шуше уже стало традицией. Он напомнил, что во время первого концерта, состоявшегося в Шуше в 2024 году, городу был передан большой концертный рояль Yamaha. По словам председателя Правления, этот музыкальный инструмент расширил возможности для проведения концертов и других культурных мероприятий, внося вклад в культурную жизнь Шуши.

Говоря об особом значении поддержки, которую доноры и партнеры Фонда оказывают проведению благотворительных концертов «Карабахская ночь», Рахман Гаджиев отметил, что к настоящему времени концерты состоялись уже шесть раз. Он назвал эту поддержку проявлением единства и солидарности во имя возрождения Карабаха.

Народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии, член Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха Фархад Бадалбейли также выступил на мероприятии. Он рассказал о значении проекта «Карабахская ночь» и отметил особое место Шуши в истории музыки и культуры Азербайджана.

После выступлений состоялась концертная программа, в которой прозвучали произведения азербайджанской и мировой музыки в исполнении известных музыкантов. Под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова выступили народные артисты Фархад Бадалбейли (фортепиано) и Егана Ахундова (фортепиано), заслуженный артист Эмиль Афрасияб (фортепиано), а также солисты Назрин Асланлы (скрипка), Махир Тагизаде, Айсун Махмудзаде и Сабина Асадова. Их выступления подарили слушателям незабываемые музыкальные впечатления.

Напомним, что 23 сентября в рамках шестой годовщины Дня памяти во время благотворительного концерта «Карабахская ночь — Лачин» Фонд возрождения Карабаха также передал городу Лачин концертный рояль Yamaha.

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