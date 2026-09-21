В школах Азербайджана не допускаются элементы одежды, не отвечающие принципу светскости

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение об изменениях в описания форм одежды обучающихся государственных общеобразовательных учреждений: использование элементов одежды, нарушающих единство установленной формы, а также не соответствующих принципу светскости (принцип устройства государства и общества, при котором государственные институты не зависят от какой-либо религии, а религиозные объединения не вмешиваются в дела управления страной - примечание редакции) общего образования, не допускается.

Как сообщает Report, изменения вносятся в документ, утверждённый решением Кабинета министров Азербайджанской Республики номер 96 от 17 марта 2022 года.

При этом на мероприятиях, посвящённых истории, культуре и национально-духовным ценностям азербайджанского народа, по решению Педагогического совета школы допускается использование национальной одежды или её элементов.

Родители или иные законные представители обязаны обеспечивать соблюдение требований к форме одежды их детьми, а также лицами, находящимися под их опекой или попечительством.

Вопросы, связанные с соблюдением требований документа обучающимися, решает Педагогический совет школы.

Решение размещается на официальной интернет-странице школы или на её информационной доске в течение 5 рабочих дней с даты принятия.