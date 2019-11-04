Гасан Гасанов: Предки современных азербайджанцев не были зороастрийцами

1news.az предcтавляет масштабное интервью с видным ученым, дипломатом, послом Азербайджана в Польше Гасаном Гасановым посвященное зороастризму, версия которого была ранее опубликована на одном из азербайджанских сайтов.

У многочисленных читателей, ознакомившихся с первой версией, возникли вопросы, с учетом которых автор дополнил и ввел в текст, ряд новых аспектов этой проблемы.

Представляем читателям обновленную версию интервью. Предлагаемое интервью имеет общее название: Предки современных Азербайджанцев, не были зороастрийцами, но каждый из четырех частей имеет свое наименование. Вниманию читателя, каждый понедельник, мы предложим разделы в следующей последовательности:

1.Зороастрийцы не были огнепоклонниками;

2.Зороастрийцы, под злыми духами имели ввиду туранские/тюркские народы;

3.Зороастрийские и тюркские ценности кардинально расходятся;

4. Зороастризм, использовался советской властью, как средство борьбы с тюркским самосознанием.

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Часть первая – Зороастрийцы не были огнепоклонниками.

- Уважаемый Гасан Азиз-оглу! Среди азербайджанцев широко распространено мнение, что наши предки были зороастрийцами. Что Вы можете сказать об этом?

- Вы правы! Если обратиться с вопросом: были ли предки современных Азербайджанцев в доисламский период зороастрийцами, почитали ли они Зороастра, то, наверное, значительное число опрошенных ответит: да! Пусть меня извинят эти люди, но так могут считать только те, которые не осведомлены о принципах религии, чаще всего называемой Зороастрийской, и не знают содержание их священной книги Авеста. Подобные лица не располагают также достаточной информацией о наших тюркских предках и тех ценностях, которые чтились ими в доисламский период.

- Вы сказали: «религия чаще всего называемая зороастрийской…». Что означает «чаще всего…»? Почему Вы так высказались?

- Сами почитатели этой религии, называемой вами зороастрийской, называют свою религию «mazda-yasna», себя мазда-яснами (Ясна 12, Денкарт, IV, 22-23), т. е. «почитающие Мазду», а еще точнее Ахура-Мазду, а Зороастр был всего лишь распространителем этой религии, пророком Ахура-Мазды.

- Как изволите, в таком случае, называть нам эту религию?

- Чтобы не создавать для читателя дополнительных затруднений, вполне можно продолжать называть эту религию зороастрийской. Это допустимо, так как даже монотеистические религии порой называются не по их самоназванию, а по имени их пророков.

- Но ведь часто зороастрийцев называют огнепоклонниками. Каково Ваше отношение к этому названию?

- Маздаяснийцы, которых действительно часто называют огнепоклонниками, категорически отрицают, что они являются огнепоклонниками. Почему? Потому, что, как я уже отметил, они утверждают, что для них высшей силой, создавшей мир, был Ахура-Мазда и они поклоняются ему. Поэтому называют себя по его имени маздаяснами. Что касается огня, то огонь для маздаяснийцев/зороастрийцев не является высшей силой. Они не поклоняются ему, а всего лишь используют его как средство для общения со своим божеством. По всей вероятности, заблуждение связано с наличием традиционных для зороастрийцев храмов огня. Зороастрийцы в эти храмы идут не для поклонения огню, а лишь для того, чтобы посредством огня передать молитвы своему божеству. Повторяю, огонь в Зороастризме, всего лишь, средство общения с богом, но не почитания. З.А.Рагозина пишет: «Чрезмерное почитание огня, выразившееся в такой строгой обрядности, привело к тому, что последователи Зороастра, от поверхностных наблюдателей получили столь противное им название «огнепоклонники», что по-видимому, можно приписать более позднему развитию». (З.А. Рагозина История Мидии, 1903 г. С.-Петербург. (З.А. Рагозина являлась членом английского «Общества изучения Азии» Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland); Американского общества востоковедения (American Oriental Society); парижского “Société Ethnologique”, член-корреспондент парижского Athénée Oriental и др.) Хотя мысль у З.А.Рагозиной выражена ясно и однозначно, в силу распространённости названия «религия огнепоклонников» вынужден подчеркнуть, что самое противное для зороастрийцев - это получение ими названия «огнепоклонники». Еще Геродот, в V в. до н.э. говорил, что «пер­сы не воз­дви­га­ют алта­рей и не воз­жи­га­ют огня. (Геродот, I, 132). Как утверждает известный исследователь зороастризма М.Бойс, «нет никаких данных, что во времена, ахеменидов уже существовали специальные священные здания – храмы огня», а в Авесте вовсе отсутствует понятие «храм огня». (Мэри Бойс, Зороастрийцы: религиозные верования и обычаи)

- Но ведь зороастрийцы в храмах огня молятся огню?

Г.Г.: Это неверно. В Авесте отсутствует какая-либо зороастрийская молитва огню. Мэри Бойс, со ссылкой на О. Брауна, приводит заявление зороастрийского священника: «Мы никоим образом не считаем огонь богом, мы только молимся богу посредством огня». Иными словами, зороастрийцы осуществляют не «молитву огню», а «посредством огня молятся богу». Зороастрийцев, впервые огнепоклонниками назвали европейцы, которые не вникли в существо храмов огня и не зная содержание молитв произносимых перед огнем. Зороастрийцы молятся не огню, а всего лишь лицом к огню. При этом стоя лицом к огню, зороастрийцы молятся богу Ахура-Мазде, не олицетворяющему огонь. Называть зороастрийцев, огнепоклонниками лишь по той причине, что они молятся лицом к огню абсурдно. Знаменитый ученый средневековья аш-Шахрастани в своем произведении «Китаб ал-милал ва-н-ни-хал Книга о религиях и религиозно-философских учениях (1127 г.) пишет: «Огонь для зороастрийцев - направление молитвы (кибла)», но не почитания. В монотеистических религиях также имеется установившаяся традиция направления произнесения молитвы. Мусульмане молятся лицом к Каабе. Иудаисты находящиеся в Израиле, молятся лицом к Стене Плача, а живущие вне Израиля, молятся в сторону Эрец Исраэль (Земля Израиля). Православные молятся лицом к иконе. Католики молятся на мысленный образ Бога и не используют при этом иконы. Если высказаться образно, то огонь для зороастрийцев то же самое, что Стена плача для иудаистов, Иконы для православных, воображаемый образ Бога для католиков и Кааба для мусульман.

- Если раньше в зороастризме не существовали храмы огня, то в связи с чем они появились?

- Отвечая на этот вопрос, З.А.Рагозина обращает внимание, что почитание огня больше соответствует туранскому мировоззрению, нежели зороастрийскому: «Почитание стихий, как известно, составляет видную черту туранского миросозерцания; что же касается особенно огня, то весьма вероятно, что иранцы застали поклонение ему уже в полной силе в западных прикаспийских землях». Из этого сообщения исходит, что еще до появления в регионе иранцев и зороастрийской религии, этнос, проживавший в западных прикаспийских землях, т.е. территории современного Азербайджана, уже исповедовал огонь. Этим этносом были создавшие страну под названием «Атропатена/Адорбайган» тюркские этносы сако-скифы, исповедующие языческое восьмибожье, верховной богиней которых была Дэва-Табити, символизирующая Огонь. Кавказ уже в самых ранних в греческих сообщениях связывался с огнем. Один из ранних греческих авторов (V в. до н.э.) Фернекид пишет, что после того как Зевс победил драконоподобного Тифона, тот скрываясь от Зевса, укрылся на Кавказе, и «Кавказ возгорелся». (Фернекид Афинский, Теогония). Под понятием «Кавказ возгорелся» следует иметь ввиду, естественные огни, возгорающиеся на территории древнего Азербайджана. Один из этих огней Йанардаг, горит до наших дней. Решение Зевса приковать к скалам Кавказа Прометея, передавшего огонь людям (Эсхил, Прометей, VI-V вв.до н.э.), с нашей точки зрения, также в определенной степени связано с «Кавказским возгоранием». На Апшероне, в черте Баку, известны святилища Огня, которые не имели отношения к зороастризму и к тому же носили сугубо тюркские названия: Йанар-даг, Йанан-тава (находится в Каспийском море. Тава/Таба - это фонетическая версия имени Табити). Упоминания о естественных выходах огня в Азербайджане встречаются у Приска Панийского (Vв.), ал-Истахри (IX-X в.), Масуди (Xв.) и других. Так что имеются все основания огнепоклонниками, признать не зороастрийцев, а наших древних предков сако-скифов, туранцев/тюрков. Что касается зороастрийцев они заимствовали у туранцев лишь внешнюю форму храма, но не мировоззренческий статус огня.

- Как зародилась зороастрийская религия, как она распространялась?

- Зороастр получил пророческое откровение от верховного бога Ахура-Мазды. Первое задание, которое дал ему Ахура-Мазда, заключалась в распространении этой религии. Зороастр обратился к предводителям туранских племен, Аждахаку и Франграсйану, но они отказались от этой религии. (Согласно Махмуду Кашкарлы Афрасиаб, которого упоминает Фирдоуси — это знаменитый тюркский полководец, Алп Ар Тонга. Он и есть тот, которого в Авесте называют Франграсйан). Тогда Зороастр обратился к персидскому царю Виштаспе, который также в течение двух лет отказывался принять веру Ахура-Мазда. Когда об этом стало известно Ахура-Мазде, он посоветовал «подмешать в вино зелье и дать Виштаспе испить его. Едва царь Виштаспа пригубил волшебный напиток, сладостный дурман окутал его, он забылся. Бессмертные святые перенесли душу Кави Виштаспы в Гаронману и показали ей всё величие ахуровской веры. Очнувшись ото сна, Виштаспа немедленно принял новую веру! И Заратуштра, услышав этот крик, и пришёл [на зов], и Виштаспа принял веру». (Обращение Виштаспы, по: Ривайат, 47.16-20)

- В чем суть зороастрийской религии?

- Суть зороастрийской религии заключается в том, что в мире существуют две верховные силы: Ахура-Мазда/Ормазд и Ангро-Манью/Ахриман. Все, что создает Ахура-Мазда/Ормазд, оценивается как Добро, а все что создает Ангро-Манью/Ахриман оценивается как Зло. Эти силы существуют независимо друг от друга и создают свои жизненные системы, которые всегда противостоят друг другу.

- В чем проблема? Ведь борьба Добра со Злом - извечные моральные ценности человека.

- Проблема в том, что понятия Добро и Зло в зороастрийской религии не носят общегуманистический характер, они персонифицированы. А именно, Добром оценивается все, что соответствует принципам зороастрийцев, а Злом оценивается все, что не соответствует зороастрийским принципам. Если резюмировать, то получается, что все зороастрийское, во главе с Ахура-Маздой, - это добро, а все противостоящее зороастризму во главе с Ангро-Манью,- это зло. Все, что бы не делал Ахура-Мазда. — это добро, и все что бы не делал Ангро-Манью - это зло. Даже животный мир разделен на две части: на созданных Ахура-Маздой и созданных Ангро-Магнью. Таким образом, суть борьбы Добра со Злом в зороастризме - это не борьба за общечеловеческие моральные ценности, а конкретно борьба Ахура-Мазды и его сторонников с Ангро-Манью и его сторонниками. (Видэвдад, Фрагард 1, Географическая поэма)

- Разве подобное противостояние не характеризует все религии, в том числе современные?

- И языческие (многобожие), и современные религии также делят людей на тех, кто признает их ценности и на тех, кто не признает. Но в отличии от подобного подхода, Авеста подчеркивает, что покровителем исключительно зороастрийцев-иранцев был Ахура-Мазда, а возглавлял противников зороастризма, т.е. туранцев, дух Зла Ангро-Манью.

В следующий понедельник читайте вторую часть нашей беседы - "Зороастрийцы, под злыми духами имели ввиду туранские/тюркские народы".

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