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Генерал армии: Пакистан продолжит поддерживать Азербайджан в карабахском вопросе

Сегодня в 18:22 ~ 1 минута на чтение 201
Генерал армии: Пакистан продолжит поддерживать Азербайджан в карабахском вопросе

«Пакистан продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Комитета начальников объединенного штаба ВС Пакистана, генерал армии Зубейр Махмуд Хайат на встрече с послом Азербайджана в Пакистане Али Ализаде.

На этой встрече была выражена удовлетворенность сотрудничеством вооруженных сил Азербайджана и Пакистана в военной и военно-технической сферах. Также стороны обменялись мнениями о провокациях, периодически совершаемых Арменией против Азербайджана, о необходимости решения Нагорно-карабахского и Кашмирского вопросов на основе принятых ООН резолюций.

Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в военно-технической сфере между вооруженными силами Азербайджана и Пакистана и роли двух стран в обеспечении мира и безопасности в регионе.

Тимур Рзаев

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