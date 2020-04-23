Генсек СЕ положительно восприняла решение Верховного Суда Азербайджана

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич положительно восприняла решение Верховного Суда Азербайджана.
Как передает АПА, об этом говорится на сайте СЕ.
«Заслуживает одобрения то, что сегодня Верховный Суд Азербайджана оправдал Ильгара Мамедова и Расула Джафарова. Как неоднократно подчеркивал Комитет министров Совета Европы, исполнение решений Европейского суда по правам человека требует отмены всех результатов выдвинутых против них уголовных обвинений.
Комитет рассмотрит этот шаг в контексте контроля за исполнением судебных решений. Совет Европы всегда готов к еще большему расширению сотрудничества с Азербайджаном», - говорится в заявлении генерального секретаря.
Отметим, на сегодняшнем пленарном заседании Верховного Суда была рассмотрена жалоба по уголовному делу председателя REAL Ильгара Мамедова. На заседании было объявлено решение, согласно которому, уголовное дело в отношении И.Мамедова прекращено на оправдательных основаниях.
Решением Верховного Суда за причиненный моральный ущерб И.Мамедову будет выплачена компенсация в размере 234000 манатов.
На пленарном заседании Верховного Суда была рассмотрена также жалоба по уголовному делу в отношении председателя «Клуба прав человека» Расула Джафарова. На основании решения уголовное дело в отношении него прекращено на оправдательных основаниях. Решением Верховного Суда Р.Джафарову будет выплачена компенсация в размере 57400 манатов.
1news.az
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