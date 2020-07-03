«Сижу в деревне, ничего не знаю»: Главный эпидемиолог подаст в суд на СМИ - ВИДЕО 

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В СМИ Азербайджана уже второй день активно муссируется информация о главном эпидемиологе страны - заведующем кафедрой эпидемиологии Азербайджанского медицинского университета, профессоре Ибадулле Агаеве.

Главный эпидемиолог Азербайджана отказался отвечать на вопросы журналиста о ситуации с коронавирусом в стране.

Позвонившему ему журналисту портала Unikal.org Ибадулла Агаев заявил, что находится в районе и не следит за эпидемиологической ситуацией в стране и мире.

«Я не в Баку, в районе. И ничего не знаю. Сижу в деревне, у меня нет ни телевизора, ни Интернета. И что с того, что я главный эпидемиолог? Я тоже человек. У меня здесь родня и близкие. Звоните в Минздрав и TƏBİB», - посоветовал И.Агаев.

Издание распространило аудиозапись разговора журналиста с Ибадуллой Агаевым, после чего она распространилась в социальных сетях, и ответ главного эпидемиолога страны вызвал возмущение у пользователей.

Ситуацию прокомментировали в Азербайджанском медицинском университете.

«Из-за приостановки учебного процесса в университете в связи с карантинным режимом профессор Ибадулла Агаев, который старше 65 лет, в настоящее время не выходит на работу. Он находился на похоронах члена семьи за пределами Баку.

Журналист позвонил И.Агаеву, когда тот присутствовал на похоронах. С учетом ситуации он ответил ему несколько эмоционально и сказал, что сможет дать ответы на интересующие журналиста вопросы вечером», - заявила руководитель пресс-службы АМУ Гюнель Асланова и отметила, что И.Агаев также работает на общественных началах главным эпидемиологом Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

«Хочу напомнить, что согласно законодательству Азербайджанской Республики, распространение записи разговора без ведома респондента является нарушением закона», - добавила она.

По ее словам, руководство АМУ проведет разбирательство по этому вопросу.

Сам главный эпидемиолог намерен подать в суд на журналиста за распространение аудиозаписи разговора без предупреждения.

В интервью redaktor.az Ибадулла Агаев сообщил, что по возвращении в Баку напишет заявление в полицию на самого журналиста и на издание Unikal.org.

«Почему данное издание занимается провокацией? Ежедневно я отвечаю на многочисленные звонки журналистов из различных изданий о ситуации с коронавирусом. Но есть и другие специалисты, пусть и они отвечают на вопросы журналистов.

Это просто провокация. Некоторое время назад журналисты исказили мои слова, якобы я клялся, что в Азербайджане нет коронавируса. Я не говорил подобного. До сих пор я не обращался в полицию, но в этот раз намерен добиться разбирательства», - сказал И.Агаев.

1news.az