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Хикмет Гаджиев - об успешной борьбе Азербайджана с коронавирусом - ВИДЕО

Сегодня в 12:02 ~ 1 минута на чтение 596
Хикмет Гаджиев - об успешной борьбе Азербайджана с коронавирусом - ВИДЕО

С середины января правительство Азербайджана предпринимает определенные шаги по борьбе с коронавирусом COVID-19,  что связано со стратегическим видением, продемонстрированным президентом Ильхамом Алиевым, а также с оценкой рисков и восприятием угроз.

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью TRT World заявил помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан в результате предпринятых мер по сравнению с некоторыми другими государствами находится в лучшем положении», - сказал он.

По его словам, важную роль в этом успехе сыграли общенациональная координация всех усилий и создание оперативного штаба при Кабинете министров.

«Важное значение имеет и соблюдение карантинных мер. С конца января и начала февраля в особых карантинных зонах, выделенных в четырех- и пятизвездочных отелях, стали размещать всех азербайджанцев или иностранных граждан, прибывших в АР», - сказал он, также отметив закрытие с начала марта учебных заведений и введение мер социальной изоляции.

А.А., М.К.

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