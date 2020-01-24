Хырдаланское кладбище идет под снос? – ОФИЦИАЛЬНО

Накануне ряд СМИ распространил информацию о сносе Хырдаланского кладбища в связи с работами по расширению автодороги Баку-Сумгайыт.

В частности, писалось, что забор кладбища и его часть будут снесены уже на следующей неделе, и по могилам проложат дорогу.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, комментируя эти публикации, они далеки от реальности.

«Ведется расширение дороги Баку-Сумгайыт, для этого сносятся жилые постройки и нежилые объекты, расположенные вдоль Хырдаланского круга. В соответствии с законодательством, их владельцам выплачивается компенсация. О сносе Хырдаланского кладбища не может быть и речи, не планируется снос даже его забора», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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