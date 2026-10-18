В МИД Турции поздравили Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости - ФОТО
В Министерстве иностранных дел Турции поздравили Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.
"Поздравляем братский Азербайджан с 35-й годовщиной восстановления независимости!" - говорится в публикации.
Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıldönümü kutlu olsun! https://t.co/VWCZSMdyqE — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 18, 2026
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