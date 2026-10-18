В ходе протестов во Франции задержали более 1,8 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Правоохранительные органы Франции задержали более 1,8 тыс. человек в ходе произошедших в стране масштабных акций протеста, столкновений с полицией.

Как передает 1news.az, об этом в соцсети Х написал глава МВД Лоран Нуньес.

"На данный момент задержаны 1 800 человек, проводится расследование с целью выявления виновных, чтобы они предстали перед судом", - отметил он.

Министр подчеркнул, что в ходе митингов ранения получили более 500 сотрудников сил правопорядка.

Нуньес также добавил, что несколько сотен владельцев магазинов пострадали от действий участников беспорядков.

"Материальный ущерб огромен, в частности, он затронул несколько сотен владельцев торговых предприятий", - отметил глава МВД.

13:10

Не менее 855 человек были задержаны в ходе беспорядков во французской столице Париже.

Как передает 1news.az, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Согласно информации, еще 17 человек находятся под стражей в Лиможе, где накануне обрушилась колокольня здания мэрии, подожженного радикалами.

По данным телеканала, столкновения между протестующими и полицией привели к ранениям среди сотрудников правопорядка: в Париже пострадали 13 полицейских и двое пожарных. Отмечается, что среди протестующих есть жертва: одному из участников марша стало плохо, он умер в отделении неотложной помощи.

В то же время правоохранительные органы Франции зафиксировали резкий рост числа случаев мародерства. По данным телеканала France 24, злоумышленники, прикрываясь протестами, громили ювелирные салоны, премиальные магазины одежды, косметики и пекарни в Марселе, пожарным удалось предотвратить возгорание в обувном магазине. В Лилле мародеры проникли в магазин Apple, в Ницце — в магазины спортивной одежды и мотосалон. Также протестующих заметили за разбрасыванием награбленного по улицам и битьем витрин.