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Вслед за Францией массовые протесты накрыли Италию - ВИДЕО

Редакция 1news15:20 - Сегодня
Вслед за Францией массовые протесты накрыли Италию - ВИДЕО

Массовые протесты накрыли Италию из-за роста цен, есть пострадавшие.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации, в Милане и Болонье демонстранты столкнулись с полицией. Пострадали не менее 60 человек.

"В Милане группы людей закидывали полицию камнями и петардами, поджигали баррикады и били витрины. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами. В популярном торговом центре и на улицах прогремели взрывы", - говорится в источнике.

Уточняется, что демонстранты выступают против роста стоимости жизни, налоговой нагрузки, низких зарплат и проблем с государственными услугами.

На данный момент задержаны около 50 человек, половина из которых - несовершеннолетние. Еще 19 человек задержали в Турине и Болонье.

Ранее протестные настроения захватили Францию. Сотрудники правоохранительных органов страны задержали сотни демонстрантов в ходе беспорядков на массовых протестах, прошедших в субботу, 17 октября.

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