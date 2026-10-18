В современном политическом дискурсе все чаще приходится сталкиваться с явлениями, когда глубокие стратегические процессы пытаются свести к упрощенным эмоциям и бытовой логике.

В последнее время из уст отдельных функционеров и медийных ресурсов Партии справедливости и развития (ПСР) Турции все громче звучат претензии в адрес Азербайджана, напоминающие обиды из школьного двора. Официальному Баку все чаще пытаются предъявить упреки в «недостаточной благодарности» или «нехватке преданности», словно речь идет не о двух независимых государствах с многомиллионным населением и сложнейшей геополитической ответственностью, а о взаимоотношениях, где за любой сделанный шаг требуют безапелляционной послушности.

Однако за этой критической риторикой скрывается глубокое понимание властной верхушкой Партии справедливости и развития собственной уязвимости. Сформированная под ощутимым влиянием нурсистско-исламистской идеологии, правящая партия в Анкаре привыкла рассматривать региональную политику через призму абсолютного верховенства своего идеологического центра. Когда азербайджанская сторона проявляет прагматизм, выстраивает самостоятельные дипломатические векторы или руководствуется исключительно собственными национальными интересами, в ответ из Анкары раздаются не зрелые политические аргументы, а эмоциональные выпады. Попытка представить зрелую государственную стратегию Баку как «отход от братских принципов» — это не просто поверхностный подход, это демонстративное нежелание видеть в партнере равного игрока.

Ответ Азербайджана на подобные эмоциональные претензии всегда остается предельно сдержанным, но принципиальным. Тюркское единство, многовековая общность судеб, культурная и духовная близость наших народов — это фундамент, который не принадлежит ни одной политической партии и не может быть монополизирован отдельным правительством. Азербайджанский народ с глубочайшим уважением относится к турецкому государству и его гражданам, однако политический курс ПСР и ее неоосманские амбиции — это лишь временный эталон внешнеполитической мысли, чуждый светским традициям и государственному духу Азербайджана. Баку никогда не согласится играть роль ведомого младшего участника в чужих идеологических проектах.

Геополитическая зрелость против эмоционального давления

Партнерство высшего уровня проверяется не громкими лозунгами и не требованиями слепой верности, а способностью уважать суверенные решения друг друга. За последние десятилетия внешнеполитический курс ПСР наглядно продемонстрировал, к чему приводит замена трезвого расчета идеологическими догмами. Втягивание в затяжные, изнурительные процессы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сопровождавшееся поддержкой специфических религиозно-политических движений в Сирии, Ливии и Судане, привело к серьезным геополитическим издержкам. И когда сегодня от Баку ждут безоговорочного одобрения любых шагов Анкары на международной арене, подобные ожидания выглядят наивно и инфантильно.

Требовать от Азербайджана автоматического разделения всех чужих внешнеполитических ошибок — значит полностью игнорировать реальность Южного Кавказа. Наш регион требует филигранной дипломатии, взвешенности и глубокого понимания баланса сил, а не переноса чужих конфликтов и исламистских экспериментов на кавказскую почву. Упреки в том, что Азербайджан якобы не проявил «достаточной солидарности» в третьих странах, рассыпаются при первом же профессиональном анализе. Азербайджанская государственность опирается на собственную армию, прозрачную дипломатию и крепкую экономику, созданные трудом азербайджанского народа, а не на гипотетическую опеку внешней силы.

Попытки преуменьшить роль Баку и представить его успехи как исключительно результат внешнего покровительства — это явный признак детской обиды, когда собственная значимость утверждается за счет принижения успехов близкого соседа. Азербайджан доказал свою способность решать сложнейшие исторические задачи и делает это с опорой на собственные ресурсы и ясное понимание национального долга. Попытки навязать Баку нурсистско-исламистские лекала под видом «братской взаимопомощи» встречают естественное и твердое отторжение, поскольку светский характер государства и безопасность нашего народа не могут быть предметом торга.

Настоящее союзничество: где проходят красные линии

Взрослая, зрелая политика отличается от эмоциональных манипуляций тем, что она четко обозначает рамки дозволенного и строится на взаимной выгоде. Азербайджан открыт для самого глубокого, искреннего и всеобъемлющего сотрудничества с Турцией. Шушинская декларация и существующий уровень интеграции подтверждают, что наши связи носят исторический и нерушимый характер. Однако между поддержкой братского турецкого народа и слепым подчинением партийным интересам ПСР существует непреодолимая пропасть.

Красная линия во внешнеполитической философии Баку проведена четко и бескомпромиссно. Разговор с Азербайджаном возможен только на равных, без попыток выступать с позиций «старшего брата» или навязывать идеологический диктат. Любые претензии, основанные на представлении о Баку как о подчиненной территории или форпосте чужих геополитических фантазий, разбиваются об азербайджанский суверенитет. Настоящий союз — это объединение двух сильных, независимых и уважающих друг друга государств, каждое из которых несет ответственность за свой народ и свою землю.

История пишется теми, кто опирается на собственные силы и твердо знает цену своей независимости. Азербайджанская государственность выстроена трудом и волей народа, а не милостью внешних инструкторов. И сколько бы ни менялись политические конъюнктуры за нашими границами, красная линия суверенитета останется неизменной: Баку говорит только на равных.

Лейла Гаджиева