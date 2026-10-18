Вице-президент США назвал причину беспорядков во Франции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс связал беспорядки во Франции с миграционной политикой западных стран.

Как передает 1news.az, свое заявление он опубликовал в соцсети X, сопроводив его видеозаписью горящей ратуши в городе Лимож.

"Западные либералы завезли во Францию и другие страны людей из третьего мира во имя разнообразия и сострадания. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости. Их предупреждали, что это приведет к подобным последствиям, но они не прислушались", - написал Вэнс.

Он выразил надежду, что Франция сможет остановить происходящее, прежде чем огонь уничтожит другие исторические памятники.

"Я молюсь за то, чтобы Франция, прекрасная страна с замечательными людьми, остановила это безумие, прежде чем сгорят другие достопримечательности", - добавил американский вице-президент.

Вэнс также обратился к американцам, призвав их обратить внимание на события во Франции. По его словам, именно такое будущее для США хотят конгрессмены от Демократической партии.

Заявление прозвучало на фоне беспорядков, вспыхнувших 17 октября в нескольких французских городах во время протестов против роста стоимости жизни и ухудшения качества государственных услуг. В Лиможе участники беспорядков подожгли историческую ратушу, открывшуюся в 1883 году. По данным французских властей, здание получило серьезные повреждения.

При этом французские власти связывают насилие с действиями радикальных групп и погромщиков. Миграционная политика не была центральной темой самих протестов.