Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана - ВИДЕО
Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами Государственного флага Азербайджана.
Как передает 1news.az, об этом в соцсети X сообщило азербайджанское посольство в Минске.
Акция была приурочена ко Дню восстановления независимости Азербайджана.
Здание Национальной библиотеки Беларуси было подсвечено цветами государственного флага Азербайджана по случаю Дня восстановления независимости Азербайджанской Республики 🇦🇿 https://t.co/DoMJG9K2ra — AzEmbassy in Belarus (@azembassy_minsk) October 18, 2026
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