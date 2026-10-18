Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана - ВИДЕО

Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами Государственного флага Азербайджана.

Как передает 1news.az, об этом в соцсети X сообщило азербайджанское посольство в Минске.

Акция была приурочена ко Дню восстановления независимости Азербайджана.