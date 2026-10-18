Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с годовщиной восстановления независимости - ФОТО
Посольство Нидерландов в Баку поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X.
"Посольство Королевства Нидерландов поздравляет азербайджанский народ и желает стране устойчивого мира, благополучия и процветания", - говорится в публикации.
Today, Azerbaijan celebrates the Day of the Restoration of its Independence. 🇦🇿 The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Azerbaijan congratulates the people of Azerbaijan and wishes the country continued peace, prosperity, and progress. #October18 https://t.co/fm46yN14dq — Netherlands in Azerbaijan (@NLinAzerbaijan) October 18, 2026
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