Ильхам Алиев и Антониу Гутерриш обсудили проведение спецсессии ООН, посвященной COVID-19

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Пресс-службу Президента АР, в ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает усилия Генерального секретаря и ООН в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе многостороннее сотрудничество.

Глава государства отметил, что в целях борьбы с пандемией COVID-19 Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения пожертвование в размере 10 миллионов долларов США, а более 30 странам оказал гуманитарную и финансовую помощь.

Президент Ильхам Алиев в статусе председателя Движения неприсоединения от имени государств-членов выразил благодарность Генеральному секретарю за ответ в кратчайшие сроки на обращение о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID-19, и подчеркнул, что более 130 государств-членов ООН поддерживают эту инициативу.

Глава государства отметил важное значение лидерства Генерального секретаря в созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID-19.

Президент Ильхам Алиев выразил готовность Азербайджана внести свой вклад в решение технико-логистических вопросов в связи с проведением специальной сессии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поблагодарил Президента Ильхама Алиева за телефонный звонок. Генеральный секретарь поддержал инициативу проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID-19, и отметил, что ООН готова работать совместно с азербайджанской стороной в связи с решением технико-логистических вопросов.

Генеральный секретарь также отметил, что Азербайджан активно работает над реализацией Целей устойчивого развития ООН.

Президент Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Антониу Гутерреш в телефонном разговоре выразили уверенность в том, что предстоящая специальная сессия станет важным шагом в борьбе с пандемией COVID-19.

С.Агаева