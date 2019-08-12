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Индия надеется на улучшение отношений с Пакистаном

12 Августа, 2019 в 22:14 ~ 1 минута на чтение 300
Индия надеется на улучшение отношений с Пакистаном
Индийская сторона надеется на улучшение отношений с Пакистаном и готова проявлять сдержанность, заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара.
 
"Индийская сторона надеется на улучшение отношений с Пакистаном, готова сохранять сдержанность, защищать мир и стабильность в регионе", - заявил Джайшанкара во время встречи с главой МИД КНР Ван И в Пекине. Слова индийского министра приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
 
Пятого августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
 
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. В минувшую среду Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
 
РИА Новости
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