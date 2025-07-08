Анкара осудила Париж за попытку вмешательство во внутренние дела и судебную систему Турции

В МИД Турции резко осудили заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции от 7 июля, касающееся продолжающихся судебных процессов в Турции, охарактеризовав его как вмешательство во внутренние дела и судебную систему страны.

В письменном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Турция, как правовое государство, гарантирует справедливое и беспристрастное судебное разбирательство для всех своих граждан.

Также отмечается, что соответствующие правовые процедуры осуществляются независимыми судебными органами в соответствии с Конституцией Турции и национальным законодательством.

«Решительно отвергаем заявление, сделанное 7 июля Министерством Европы и иностранных дел Франции, которое представляет собой вмешательство в идущие в нашей стране судебные процессы», - говорится в заявлении.

В документе также содержится призыв к Франции уважать внутреннее право Турции и независимость ее судебной системы, воздерживаться от политически мотивированных комментариев в адрес других стран и сосредоточиться на собственных внутренних проблемах.

«Учитывая, что во Франции лидер главной оппозиции был приговорен к тюремному заключению по решению суда и ему запрещено участвовать в выборах, а также то, что в отношении некоторых мэров продолжаются судебные разбирательства, очевидно, что упомянутое заявление содержит признаки двойных стандартов», - добавили в турецком МИД.

Источник: Anadolu