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В Армении не исключают приемлемость для нее плана администрации США по Зангезурскому коридору

First News Media11:25 - Сегодня
В Армении не исключают приемлемость для нее плана администрации США по Зангезурскому коридору

Разблокирование транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе было и остается важным приоритетом для Армении.

Об этом, как передает News.am, заявила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян Радио Свобода.

Так Бадалян прокомментировала информацию Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) о том, что администрация Трампа выдвигает предложение, которое введет американского коммерческого оператора в качестве нейтрального гаранта Зангезурского коридора, призванного соединить основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой, тем самым предоставив Баку прямой сухопутный маршрут.

«Как известно, Армения предложила свое видение региональной коммуникации «Перекресток мира», - сказала Бадалян. Она отметила, что Иреван уже предложил ряд решений в рамках этой инициативы, которые могут быть приемлемы для всех вовлеченных сторон.

«В то же время различные международные партнеры также периодически представляют свои идеи по нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе по разблокированию транспортной инфраструктуры между двумя странами», - отметила представитель МИД РА.

По словам А.Бадалян, обсуждения продолжаются со всеми заинтересованными партнерами с целью достижения выгодных результатов, реализующих трансграничный потенциал региона.

Отметим, что по данным CEIP, предложенный администрацией Трампа план предусматривает возложение ответственности за управление и мониторинг транзита грузов по Зангезурскому коридору на американскую логистическую фирму, а данные будут передаваться всем сторонам. Подход направлен на удовлетворение потребности Азербайджана в долгосрочных гарантиях безопасности при сохранении суверенитета Армении над маршрутом.

Армянские медиа утверждают, что план полностью исключает Россию как из стола переговоров, так и из реализации коридора, что является расчетливым решением, которое подчеркивает снижение влияния Москвы на Южном Кавказе. Это исключение является главной причиной, по которой Россия пытается сорвать переговоры и дестабилизировать как Армению, так и Азербайджан, чтобы помешать прогрессу. Поскольку традиционная роль России ослабевает, США видят возможность изменить региональный баланс сил в регионе Южного Кавказа.

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