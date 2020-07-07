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Изменился порядок оценки деятельности судей

Сегодня в 18:19 ~ 1 минута на чтение 179
Изменился порядок оценки деятельности судей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправку в закон о Судебно-правовом совете.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В соответствии с поправкой, в случае, если в деятельности судьи (за исключением лиц, впервые назначенных судьями) будут выявлены профессиональные недостатки, в том числе, в результате мониторинга деятельности судов будут выявлены недочеты, носящие системный характер в применении материальных и процессуально-правовых норм, то его деятельность будет повторно оцениваться в срок, установленный Судебно-правовым советом, но не раньше 6 месяцев и не позднее двух лет.

До этого деятельность судьи повторно оценивалась в случае выявления только профессиональных недостатков (за исключением лиц, впервые назначенных судьями).

С. Агаева

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