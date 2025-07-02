В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Баку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал о контактах Москвы и Баку.

На вопрос журналиста, можно ли говорить о кризисе в отношениях России и Азербайджана, Песков подчеркнул, что стороны находятся в постоянном контакте.

«[Председатель Следственного комитета РФ Александр] Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана [Камраном Алиевым]. Они разбираются с вопросами, которые представляются проблемными», — поделился Песков, передает Газета.ру.

Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По версии следствия, задержанные «причастны» к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.

Спустя несколько дней после массовых задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, российские правоохранительные органы выступили с новыми обвинениями.

Как сообщают подконтрольные государству СМИ, в том числе агентства РИА Новости и РБК, некоторые из задержанных якобы причастны к массовому отравлению контрафактным алкоголем, произошедшему в Свердловской области в 2021 году, в результате чего погибли 44 человека.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что «организаторами поставок» могли быть «одни из задержанных». Однако стоит напомнить, что по этому делу в свое время уже прошли судебные процессы, и обвиняемые получили реальные сроки заключения. Попытка привязать новых задержанных к старому делу спустя почти четыре года вызывает серьезные вопросы и подозрения в фабрикации обвинений.