Экс-президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в коррупции - соответствующие факты выявлены Антикоррупционным комитетом страны.

Как сообщают армянские СМИ, предварительным следствием по уголовному делу, рассматриваемому Антикоррупционным комитетом, установлено, что Серж Саргсян в бытность министром обороны, премьер-министром, а затем и президентом республики использовал свое служебное положение для создания через доверенных лиц организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и для участия в управлении коммерческими организациями.

В частности, он привлек своего близкого знакомого М. Б. и его организации к созданию битумного завода в общине Суренаван Араратской области, чтобы обеспечить потребности страны за счет иностранных инвестиций.

Согласно отчету Антикоррупционного комитета, для реализации этого плана компания, связанная с М. Б. (доверенным лицом Саргсяна), совместно с двумя российскими компаниями, зарегистрированными на Кипре, 20 февраля 2006 года учредила новую фирму. Саргсян, действуя через М. Б., участвовал в создании и управлении этой компанией и поручил зарегистрировать 50% акций на компанию М. Б., а оставшиеся 50% - на две российские компании.

Затем Саргсян потребовал от М. Б. передать 22,5% своей доли в новой компании в качестве взятки фирме, принадлежащей его родственнику, а также сыну второго президента Армении Роберта Кочаряна. Выполняя это требование, 14 марта 2008 года М. Б. формально продал указанную часть доли этой компании, а также вложил инвестиции в новое предприятие.

В 2013 году, из-за банкротства компании, иностранные инвесторы решили продать свои акции. Саргсян, фактически контролировавший процесс, поручил М. Б. обратиться за кредитом в размере $14 млн в банк, принадлежащий его близкому другу, чтобы вернуть инвестиции, сделанные двумя российскими компаниями. М. Б. выполнил это поручение. Впоследствии Саргсян и М. Б. начали продажу активов, принадлежащих организациям М. Б., включая и эту компанию.

В то же время Саргсян решил использовать сделку для продвижения бизнеса своего зятя и связанных с ним компаний. В результате М. Б. создал новую фирму, в которую были переданы активы других компаний — включая 23 автозаправки в Ереване и регионах, базу нефтепродуктов и битумный завод в общине Суренаван Араратской области. 22 августа 2015 года компания, связанная с зятем Саргсяна, приобрела 100% этой фирмы за $40 млн, что фактически дало ей монополию на импорт бензина в Армению.

После этого Саргсян потребовал от М. Б. передать $6 млн сыну Роберта Кочаряна в обмен на 22,5% акций, ранее формально переданных компании, связанной с родственником и сыном второго президента, в качестве взятки.

Как сообщает Антикоррупционный комитет, М. Б. передал указанную сумму от имени своей компании на основе поддельного договора займа.

В ходе предварительного следствия Саргсяну было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности с нарушением запрета, установленного законом. Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела направлены в Антикоррупционный суд РА с обвинительным заключением.