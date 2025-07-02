Погода на четверг: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 3 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть переменный по силе северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +19–22 °C, днём - +26-29°C. Атмосферное давление будет около 757 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 60-70 %, днём - 50-55 %.

В основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются местами дожди с грозами. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, а также вероятность града. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +19-23°C, днём +28–33°C, в горах ночью +6-11°C, днём +13-18°C.