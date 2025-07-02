Полиция в Петербурге задержала и выдворила несколько граждан Азербайджана

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга за последние дни задержали несколько граждан Азербайджана «за преступления, связанные с мошенничеством и избиением», сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«Нескольких из них уже выдворили из России на территорию Азербайджана», - пишет РБК.

Один из задержанных — 32-летний уроженец Азербайджана, который числится генеральным директором строительной фирмы: «Мужчину заподозрили в серии мошеннических действий при строительстве и нанесении трем петербуржцам ущерба на общую сумму в 46 млн руб. В отношении него возбуждено несколько дел по ст.159 УК РФ («мошенничество»). Мужчина задержан в своем доме в поселке Парголово, у него изъяли мобильный телефон и документы, относящиеся к недвижимости».

«Фигурант, действуя под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилых домов и их последующую сдачу в аренду, вводил граждан в заблуждение и завладевал их денежными средствами», — заявили в региональном управлении МВД России.

Полиция не называет имени задержанного, однако издание «Фонтанка» пишет, что им является генеральный директор ООО «Амуров Групп». Согласно открытым источникам, эту компанию возглавляет Марк Амуров.

«Также за последние сутки был задержан 13-летний гражданин Азербайджана вместе с членами его семьи — родителями, братом и сестрой. У подростка возник конфликт с 16-летним жителем Невского района, который они решили разрешить при очной встрече, сказано в сообщении регионального главка. Однако подросток пришел на встречу с друзьями и избил оппонента. Потерпевший со следами побоев был доставлен в медучреждение», - пишет издание.

«В отношении всей семьи несовершеннолетнего иностранца приняты меры миграционного характера: сам участник конфликта, его родители, брат и сестра, выдворены из России в Азербайджан», — говорится в сообщении полицейского главка.

Источник: РБК