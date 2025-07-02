Президент Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар 2 июля прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в аэропорту его встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов, посол Турции в Баку Бирол Акгюн и руководитель представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Баку Уфук Турганер.
По информации, планируется его участие в качестве главы государства-наблюдателя на XVII Саммите стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который пройдет 3-4 июля в Ханкенди.
Кроме того, в рамках визита президент Северного Кипра примет участие в ряде мероприятий. Также планируется присвоение Эрсину Татару звания почетного доктора Азербайджанского технического университета.
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