Как можно будет выходить из дома и выезжать на машине по SMS-разрешениям: Правила и особенности - ПОДРОБНО

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С воскресенья, 5 июля, в Баку, Абшеронском районе, Сумгайыте и т.д. и до 20 июля продлевается работа системы выхода граждан из дома по SMS-разрешениям.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении ASAN Xidmət.

На короткий номер 8103 нужно послать СМС-сообщение следующей формы:

- С цифрой 1 – для обращения за разрешением покинуть место жительства (или место пребывания) для получения безотлагательной или плановой медицинской помощи в пределах города или района.

Время получения медпомощи учитывается по отметке врача на соответствующей справке и при необходимости справка представляется сотрудникам полиции.

Время разрешения – 2 часа.

- С цифрой 2 - для обращения за разрешением покинуть место жительства (или место пребывания) для покупки пищевых продуктов, лекарств, получения государственных, банковских, почтовых и прочих услуг, для того, чтобы провести время на открытом воздухе.

Разрешение выдается раз в сутки на 2 часа.

В SMS-обращении за разрешением нужно указать серию и номер удостоверения гражданина Азербайджана, например - 2 AZE 1111111, где 2 – цифра обращения, а далее идут серия и индекс удостоверения личности.

Также подробно описано, как водителям с 5 июля выезжать из дома по SMS-разрешениям на личных автомобилях.

В SMS-обращении за разрешением им необходимо указать серию и номер удостоверения гражданина Азербайджана, а затем – госномер автомобиля.

Например - 2 AZE 1111111 90TT010, где 2 – цифра обращения, и далее идут серия и индекс удостоверения личности, после чего - госномер автомобиля. Первая часть сообщения должна печататься с пробелами, госномер – слитно.

Госномер будет считываться специальными техническими средствами Дорожной полиции автоматически.

В ситуациях, которые угрожают жизни и здоровью граждан, они могут покинуть места проживания или пребывания без отправки SMS, известив полицию или другие соответствующие структуры. Также без SMS, по соответствующему извещению (повестке) гражданин может выйти из дома для поездки в суд или в полицию.

Для участия в похоронных церемониях близких родственников необходимо получить разрешение, позвонив в МВД по номеру 102.

Подробно ознакомиться с новыми правилами вы можете по представленной ниже видеоинструкции.

Тимур Рзаев